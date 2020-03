La Fater avvia la produzione di 250 mila mascherine chirurgiche per la protezione civile nazionale

A partire dalla prossima settimana la Fater Spa produrrà mascherine chirurgiche per la protezione civile nazionale. Dopo le voci dei giorni scorsi, è arrivata la conferma ufficiale da parte dell'azienda abruzzese. Le prime 250 mila mascherine saranno donate alla protezione civile mentre successivamente, a cadenza settimanale, verrà proseguita la produzione a prezzo di costo e destinata sempre alla protezione civile nazionale che provvederà poi alla loro allocazione.

L'azienda ha costituito un team di esperti di prodotto e tecnologia per valutare la possibilità di riconvertire la produzione dello stabilimento di Pescara. Ieri sono stati completati i test tecnici dimostrando la piena efficacia di filtrazione batterica, respirabilità e rischio biologico per dispositivi medici. La produzione avverrà nonostante la difficoltà di approvigionamento delle materie prime.

Il general manager di Fater Piero Tansella ha dichiarato:

"In questi momenti sentiamo il nostro lavoro come servizio verso gli altri. Abbiamo cercato di mettere le capacità delle persone Fater a disposizione per realizzare la produzione delle mascherine chirurgiche, oggi così necessarie. Vorrei ringraziare di cuore tutte le persone che hanno reso possibile questa iniziativa in tempi rapidissimi e in mezzo a tante difficoltà. In questo modo vogliamo dare il nostro contributo per essere al fianco delle persone e soprattutto del personale medico e infermieristico che è di esempio per l’intero Paese”.