Fase 2, Coldiretti Abruzzo propone la scuola in fattoria [FOTO]

Fase 2, Coldiretti Abruzzo propone la scuola in fattoria per "salvare" il lavoro di mamme e papà, accogliendo i bambini in sicurezza con attività educative a contatto con la natura nei grandi spazi all’aria aperta.

"In questo momento storico è importante che la Regione faciliti l'attività di fattoria didattica, attualmente imbrigliata in una serie di macchinose procedure burocratiche – dice Coldiretti – ci sono decine di aziende agricole pronte ad accogliere piccoli gruppi tenendo conto delle norme di sicurezza, distanza e igiene previste per la Fase 2 dopo la chiusura forzata delle scuole. Imparare in fattoria vuol dire toccare con mano quello che sono le varie realtà produttive e quindi l'origine dei prodotti alimentari".

Così, se si visiterà un’apicoltura, si potrà guardare l’alveare da vicino, o coltivare un piccolo orto e vedere lo sviluppo di ortaggi e verdure tipiche della nostra alimentazione, o ancora dare una mano nella pulizia della stalla o nell’accudire animali di piccola taglia come galline o conigli.