A "FareTurismo" mille opportunità di lavoro anche per l'Abruzzo

Tutto pronto per la 21esima edizione di "FareTurismo", ideato e organizzato dalla Leader srl, che rappresenta un'opportunità per i giovani che progettano il proprio futuro professionale nel mondo del turismo e per gli addetti ai lavori che desiderano aggiornarsi e confrontarsi.

L'appuntamento è all'università europea di Roma, da mercoledì 13 a venerdì 15 marzo.

Previsti colloqui di orientamento universitario a cura degli psicologi di UEROrienta; incontri domanda-offerta lavoroattraverso colloqui di selezione con i responsabili delle risorse umane di 24 aziende turistiche; orientamento sulla formazione post diploma (corsi Its, lauree triennali e magistrali) e post laurea (master di 1° e 2° livello) con la partecipazione di Its e Università.

Ma anche:

presentazione delle competenze emergenti e delle figure professionali con la partecipazione di manager dell'industria turistica;

seminari di aggiornamento a cura delle organizzazioni di categoria e delle associazioni professionali;

incontri dei presidenti dei corsi di laurea in Turismo (Sistur) e dei dirigenti scolastici degli Istituti alberghieri (Renaia) e degli Istituti tecnici per il turismo (Renatur).

Nel Salone Espositivo, la Regione Lazio, Roma Capitale, l'Ebit-Ente bilaterale industria turistica, le organizzazioni nazionali di categoria, le associazioni professionali, le agenzie per il lavoro e di web recruiting forniranno informazioni sulle opportunità occupazionali e sui percorsi da intraprendere per formarsi e lavorare nel turismo.

Nei giorni 14 e 15 marzo, prenotandosi sul sito www.fareturismo.it, sarà possibile svolgere colloqui di selezione. Sono 50 le figure professionali ricercate per 1.000 colloqui: agente di viaggio, assistente bagnanti, barman, camerieri di sala e ai piani, chef e sous chef, chef e commis de partie, chef e commis de rang, concierge, contract manager, cuoco capo partita, direttore e vice direttore di struttura alberghiera, economi, facchini, floor supervisor, food&beverage manager, front office manager, It manager, macellai, maitre, manutentore, marketing communication specialist, night auditor, operatore per la ristorazione collettiva, pasticceri, pizzaioli, receptionist, responsabile bar, sistemista It, sommelier. E ancora, addetti: amministrazione, booking, caffetteria, centro congressi, guest relations/guest experience, risorse umane.

Sarà possibile svolgere colloqui anche per stage e tirocini nei reparti: amministrazione, banqueting, booking, cucina, digital marketing, food&beverage, front office/ricevimento, guest relation, housekeeping, organizzazione eventi, revenue management, risorse umane, sala/bar, sales&marketing.

Oltre all'estero, per hotel di Londra e villaggi turistici, le sedi di lavoro per cui si ricerca sono in tutta Italia: Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli, Genova, Bologna, Parma, Ravenna, Perugia, Ancona, Padova, Saronno e ancora in Abruzzo, Calabria, Puglia, Toscana, Sardegna e Sicilia.