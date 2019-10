Oma di Tocco da Casauria, il tribunale decreta il fallimento: 330 lavoratori a casa

La Oma (Officina metalmeccanica Angelucci) spa è stata dichiarata fallita dal tribunale di Pescara.

Dunque siamo all'ultimo atto per l'azienda dell'ex presidente di Confindustria e della Camera di Commercio Chieti-Pescara, Mauro Angelucci.

A farlo sapere sono stati i sindacati Fiom Cgil e Fim Cisl che annunciano come cercheranno di reperire la documentazione per avere riscontro sui contenuti e sulle conseguenze dopo che è stata emessa la sentenza per quanto riguarda la procedura fallimentare della Oma Spa.

A destare massima preoccupazione è il futuro dei 330 lavoratori che adesso si ritrovano senza un'occupazione. Nelle scorse settimane si erano recati nello stabilimento produttivo anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e l'assessore Mauro Febbo per un incontro con i dipendenti.