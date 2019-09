Export, male l'Abruzzo nei primi sei mesi del 2019: Cna lancia l'allarme e chiede interventi

Dopo cinque anni con il segno positivo, l'export abruzzese per la prima volta fa registrare un dato complessivo in negativo, in controtendenza con la media nazionale. La performance del settore automotive, infatti, nonostante il dato positivo non riesce a compensare le perdite degli altri comparti produttivi, con un calo nei primi sei mesi del 2019 di 84 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2018.

La Cna Abruzzo ha snocciolato i dati Istat che mostrano un calo dell'1,9% con una media nazionale di crescita del 2,7%. Se infatti il settore automotive ha fatto registrare l'ennesimo record con 71 milioni di incremento, gli altri comparti ed in particolare abbigliamento, apparecchi elettrici, elettronici, articoli farmaceutici, gomma e plastica e macchine ed apparecchiature hanno fatto segnare cali sensibili, fatta eccezione per la pelletteria con un aumento di fatturato di 8 milioni di euro. Crollano gli export verso la Germania, un dato preoccupante considerando che il mercato tedesco è il principale destinatario del made in Abruzzo. Il dato provinciale mostra un calo di 48 miloni per Pescara e Teramo di 19 milioni.

Savino Saraceni, presidente regionale Cna: