Export a picco in Abruzzo nel primo trimestre del 2019

Saldo negativo in Abruzzo per l'export nei primi tre mesi del 2019. La Cna ha snocciolato i dati dello studio di Aldo Ronci, che mostrano un calo di 17 milioni di euro del fatturato verso l'Estero rispetto allo stesso periodo del 2018, con un calo dello 0,7% in controtendenza rispetto al dato nazionale che invece è positivo mediamente di due punti percentuali.

Andando ad analizzare i settori produttivi, ottima performance del comparto automotive, mentre tutti gli altri settori fatta eccezione per la pelletteria calano anche in modo sensibile. Anche il dato provinciale è particolarmente significativo, con la provincia di Chieti che si conferma al primo posto con 15 milioni in più rispetto al periodo precedente, mentre nel Pescarese abbiamo un crollo del 13,5% rispetto al 2018 ed oltre 20 milioni di euro di fatturato persi.

L’agro-alimentare, infine, perde a sua volta colpi, passando da 152 milioni del primo trimestre 2018 a 149 del 2019, e dunque con un decremento di 3 milioni di euro. Anche qui in netta controtendenza rispetto alla media nazionale, che cresce del 5,3%, contro la flessione abruzzese dell’ 1,8%.