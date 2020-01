Pescara da tutto esaurito per gli eventi e le feste natalizie, Confartigianato soddisfatta guarda al futuro

Pescara da tutto esaurito per le festività natalizie, con presenze record nelle attività commerciali e nelle strutture ricettive cittadine. Esprime soddisfazione la Confartigianato Pescara con il presidente Di Blasio e con il direttore Vianale sui numeri relativi alle feste natalizie che si avviano verso la conclusione, grazie agli eventi organizzati nelle varie zone del centro dall'amministrazione comunale.

FESTE NATALIZIE, MASCI: "NUMERI DA RECORD IN CITTÀ"

Confartigianato evidenzia come sia fondamentale un lavoro sinergico fra commercianti ed amministratori per ottenere risultati importanti come quelli avuti a Pescara in queste settimane, e dunque occorre proseguire su questa strada per il futuro:

I buoni risultati delle festività siano quindi da stimolo per attivare ciò che proponiamo da tempo: un tavolo permanente sul turismo che coinvolga associazioni, istituzioni e tutti i soggetti interessati. Ringraziamo l'amministrazione comunale, a partire dal sindaco, Carlo Masci, e dall'assessore a Eventi e Artigianato, Alfredo Cremonese per gli sforzi fatti per le festività. I successi di pubblico registrati tra Natale e Capodanno confermano come Pescara debba scommettere sul turismo. Ora serve un tavolo permanente, strumento che consentirebbe di programmare in modo coordinato e continuativo le azioni necessarie per dare finalmente una svolta turistica alla nostra città

Ricordiamo che l'assessore Cremonese aveva annunciato qualche giorno fa che nel Dome theatre, la cupola installata in piazza Salotto dove sono stati organizzati alcuni degli eventi natalizi del Comune, si supereranno le 25 mila presenze fino al 6 gennaio prossimo.