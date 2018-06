Artigianato ed enogastronomia, 'Europa Market' sbarca al porto turistico di Pescara

Sbarca a Pescara dal 14 al 17 giugno, nella zona del Porto Turistico, 'Europa Market', l’evento dedicato alle eccellenze dell’artigianato e dell’enogastronomia con espositori provenienti da tutta Europa. La prima edizione si è svolta nel lontano 1996 e da allora viene ospitato in molte grandi città italiane (Firenze, Pisa, Cremona, Asti, Pavia, Napoli, Salerno etc.) ma arriva per la prima volta a Pescara.

Il Mercato Europeo ha l’obiettivo di proporre un’offerta qualitativamente elevata e originale delle tipicità artigianali, alimentari e gastronomiche dei vari Paesi del nostro continente, oltre che, ovviamente, delle varie regioni italiane. Riconosciuto come il più famoso e frequentato d’Europa, vede la partecipazione di 18 Paesi, come Grecia, il Belgio, la Scozia la Repubblica Ceca, la Grecia, la Spagna fino ad arrivare alla Finlandia. Per la tappa di Pescara ci saranno anche degli ospiti internazionali come Argentina, Brasile e Messico che non mancheranno di coinvolgere i visitatori con la loro allegria e il loro cibo di strada.

Si tratta di una iniziativa che solitamente coinvolge non solo la città ma tutta la regione che ospita l'evento con visitatori che passeggiano tra i vari banchi alla ricerca di gustose novità e oggetti particolari e introvabili. Una quattro giorni che promette di essere ricordata per la qualità e per i colori di tutte le bandiere europee che si ritroveranno a Pescara per un weekend.