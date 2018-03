Erosione spiagge, Padovano: “Avviare l’escavo all’imbocco del porto turistico”

“Dopo le forti mareggiate dei giorni scorsi che hanno drammaticamente riproposto il problema dell’erosione delle spiagge in vari punti del litorale abruzzese, ho inviato una nota ufficiale per chiedere la convocazione di un tavolo di concertazione fra Regione Abruzzo, Camera di Commercio Chieti-Pescara, Porto Turistico di Pescara e Comuni interessati al fine di utilizzare l’arenile di risulta del previsto intervento di escavo all’imbocco del Porto Turistico di Pescara per il ripascimento dei tratti maggiormente erosi dei comuni di Silvi Marina, Montesilvano, Pescara e Francavilla”.