L'equipe di esperti di Confindustria resterà attiva per tutta l’emergenza

L'equipe di esperti convocata da Confindustria Chieti Pescara resterà attiva per tutta l’emergenza. Lo ha annunciato in videoconferenza il presidente Silvano Pagliuca:

“La nostra equipe di esperti resterà a disposizione delle aziende del territorio per continuare a dare risposte importanti. La ripartenza non deve essere frutto del caso ma di idee, è un’occasione di cambiamento per tutti noi che torniamo al lavoro diversi e possibilmente migliori, innovando le nostre aziende nella tecnologia e nel pensiero”.