Elezione di Strever, Fillea Cgil: “Adesso va rilanciato il comparto edilizio”

Dopo l'elezione di Gennaro Strever a presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, interviene la Fillea Cgil di Pescara per fargli gli auguri di buon lavoro ricordandogli che "il tessuto economico produttivo di Chieti e Pescara è in grande sofferenza e ha bisogno di un progetto di rilancio e valorizzazione".

In questo senso la Fillea Cgil pescarese è convinta che il nuovo incarico di Strever possa "essere molto utile anche al settore delle costruzioni, un comparto fondamentale ma pesantemente colpito da una crisi ormai decennale, con ripercussioni sui livelli occupazionali e una destrutturazione del tessuto imprenditoriale edile locale".

"C’è bisogno - si legge in una nota del segretario generale Dovi Aloumon - sia di un progetto di rilancio di tutti i settori merceologici di Chieti e Pescara, sia di un impegno pieno per affrontare le tante sfide che abbiamo davanti, a partire dalla legalità del settore delle costruzioni, la salute e la sicurezza nei cantieri, la lotta al lavoro irregolare, all’evasione e all’elusione contributiva, la messa in sicurezza degli enti bilaterali. Tutte sfide che richiedono una particolare attenzione delle parti sociali".