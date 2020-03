Da Confesercenti l'elenco dei negozi che offrono la consegna della spesa a domicilio in Abruzzo

Confesercenti Abruzzo ha fatto sapere che sul suo sito ufficiale www.confesercentiabruzzo.it è disponibile l'elenco, sempre aggiornato, dei supermercati e delle attività commerciali che offrono il servizio di spesa a domicilio. In questo momento, infatti, questo servizio è diventato cruciale e per questo i cittadini, in casa per il decreto del Governo sul Coronavirus, potranno trovare l'elenco per poter scegliere questa modalità che contribuisce sensibilmente alla limitazione degli spostamenti.

Daniele Erasmi di Confesercenti ha aggiunto:

Abbiamo avvertito forte il dovere, come associazione di categoria che rappresenta queste imprese, di offrire un servizio che faccia da raccordo fra consumatori e aziende, e che valorizzi l'enorme sforzo organizzativo che gli esercenti stanno mettendo in campo con senso di responsabilità e appartenenza alle proprie comunità. Mai come in questi giorni i cittadini stanno comprendendo il valore degli esercizi di vicinato e dei supermercati di città". L'elenco viene aggiornato continuamente, e le attività che vogliono essere inserite possono chiederlo scrivendo anche via WhatsApp i propri dati (nome attività, settore merceologico, indirizzo e numero di telefono per gli ordinativi) al numero 3791195329. Il servizio è completamente gratuito

Ricordiamo che fare la spesa rientra fra le motivazioni valide per l'autocertificazione per gli spostamenti, a patto che venga fatta nei supermercati del proprio Comune di residenza o comunque il più vicino casa possibile, ad eccezione per i casi particolari come la necessità comprovata di acquisto di prodotti particolari (per intolleranze o allergie) che sono reperibili sono in specifici punti vendita.