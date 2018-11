Edilizia scolastica a Montesilvano, in arrivo nuovi finanziamenti regionali

Dai piani regionali in materia di edilizia scolastica, la notizia di un ulteriore finanziamento fa felice gli amministratori di Montesilvano che possono così continuare il percorso intrapreso da tempo riguardante il processo di restyling di tutte le scuole della città.

Dopo gli interventi di miglioramento sismico nella scuola dell'infanza "De Zelis" e nella scuola "don Bruno Cicconetti", seguiti dagli interventi di adeguamento nell'asilo nido "Lo Scoiattolo", si potrà procedere al completamento del piano superiore della scuola di via Adda e alla realizzazione in tempi più celeri della nuova struttura di via Almirante.

Grazie anche al finanziamento assegnato dall'Inail, sarà realizzato un nuovo asilo nido e verranno eseguiti lavori di straordinaria manutenzione al plesso scolastico di via Vitello d'oro.