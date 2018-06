“Economia, parliamone in famiglia”: convegno con Luigino Bruni

Sarà l’economista Luigino Bruni, ordinario di Economia politica all’Università Lumsa di Roma, l’ospite del convegno sul tema “Economia, parliamone in famiglia”, che si terrà domenica 17 giugno, promosso dall’Assessorato alle Politiche sociali su iniziativa del gruppo “Famiglie Nuove”. Si tratta dell’ultimo appuntamento di un ciclo di incontri culturali e formativi, avviato ad ottobre, che ha visto le famiglie approfondire vari temi allo scopo di conoscere ed esplorare le dinamiche di un rapporto di coppia e viverlo più consapevolmente. Nell’incontro di domenica si parlerà di economia, lavoro e relazioni familiari comunitarie tra sfide e prospettive.

“La famiglia oggi è in forte sofferenza perché si trova al centro di una grave crisi economica e finanziaria che dura da tempo - spiega l’assessore Antonella Allegrino - Questo disagio può spingere verso l’isolamento. Condividere problemi, criticità e difficoltà può aiutare a contrastarlo e a sentirsi parte di una collettività accogliente, vicina e solidale. Saranno questi gli spunti di riflessione che verranno proposti e approfonditi nell’incontro di domenica. Il Comune, che è l’istituzione che per prima recepisce le richieste di aiuto, deve sapere modulare azioni e prestazioni opportune per mettere in atto un welfare di comunità. In questa strategia rientra il Centro Servizi Famiglie, una struttura aperta di recente che non è solo un luogo in cui si possono ottenere informazioni sui servizi che l’amministrazione comunale mette a disposizione dei nuclei familiari, ma è anche un punto di ascolto e accoglienza”

Sarà posta particolare attenzione sulla famiglia come entità che racchiude una ricchezza di beni relazionali, di rapporti. Il nucleo familiare non verrà esplorato solo al suo interno, ma anche rispetto alla sua incisività nel sociale.

Il gruppo "Famiglie Nuove”, di ispirazione del Movimento dei Focolari, è composto da nuclei familiari che si propongono di vivere la spiritualità dell’unità e di promuovere la fratellanza universale. Svolge attività formative per la famiglia e di accompagnamento per i fidanzati; ha un’attenzione particolare per le coppie in crisi, i vedovi, i separati e le coppie irregolari; si impegna per la promozione di una cultura della famiglia e di adeguate politiche familiari, attraverso convegni e pubblicazioni e collaborando con diverse agenzie educative

Luigino Bruni, economista e storico del pensiero economico, con interessi in filosofia e teologia, è personaggio di rilievo dell'economia di comunione e dell'economia civile. Editorialista di Avvenire, è ordinario di economia politica alla LUMSA dopo aver ricoperto fino al 2012 il ruolo di professore associato all'Università di Milano-Bicocca. Insieme a Stefano Zamagni, è promotore e cofondatore della SEC - Scuola di Economia Civile.