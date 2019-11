Dup giunta Masci, il vicepresidente di Confcommercio Padovano: "Si all'ipermercato comunale a Rampigna"

Sì alla realizzazione dell'ipermercato comunale in zona Rampigna, con una riqualificazione completa della zona compresa l'area attorno al circolo canottieri in via Spalti del Re. Il vicepresidente di Confcommercio Pescara Padovano interviene nel dibattito aperto dal Dup della giunta Masci, con le riqualificazioni previste ed i progetti per la riorganizzazione di molte zone della città, zone considerate strategiche da Padovano che esprime parere favorevole allo spsotamento del mercato di via dei Bastioni nel sito Rampigna, a poche centinaia di metri creando strutture sportive, parcheggi e strutture ricettive e dando più spazio e servizi più moderni al mercao stesso.

Questo tipo di approccio per il sito Rampigna, dovrebbe essere esteso anche ad altre aree urbane, per dare un volto, e ancora più funzionale alla città in termini di fruibilità dei servizi, della viabilità e dei parcheggi. In questo senso un water front fatto ad hoc per la città di Pescara deve tener conto delle realtà delle aree ex Cofa ma anche dell'area legata al mercato Ittico, al Museo del Mare

nonché via Adria Doria, per rendere questa arteria fruibile ai cittadini. Lo stesso discorso deve poi valere per la zona della Madonnina; ex Fea; e piazza Primo Maggio opportunamente e organicamente inserite in un contesto complessivo urbano.