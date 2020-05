Sono già 4.500 le domande pervenute per il bando "Aiuta Impresa" della Regione Abruzzo

Sono complessivamente già 4.500 le domande pervenute alla Regione Abruzzo per il bando "Aiuta Impresa".

Le imprese possono fare richiesta per il contributo a fondo perduto attraverso la piattaforma telematica riservata a micro e piccole imprese e lavoratori autonomi a regime forfettario.

La piattaforma informatica per la presentazione delle domande è attiva dalla mezzanotte del 26 maggio fino alle ore 23:59 del 4 giugno.

Gli uffici regionali stanno lavorando per garantire la piena funzionalità della piattaforma e dare risposte alle richieste di assistenza o di informazioni da parte dell'utenza e hanno comunicato che non risulta che la piattaforma si sia mai bloccata. Ha subìto solo dei rallentamenti nei momenti di picco come tutti i sistemi di questo tipo.

Qualche dato: alle ore 8.20 di oggi, giovedì 28 maggio, a distanza di 56 ore dall'apertura della piattaforma) erano pervenute 4175 domande. Una media di 1,2 domande al minuto, notti comprese; nel pomeriggio il numero è salito a quasi 4.500 richieste. La prima domanda in assoluto è stata caricata in meno di 5 minuti dall'apertura.