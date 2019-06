Lavori in pieno centro: chiudono via Carducci, via Regina Elena e corso Umberto I

Chiudono al traffico due strade in pieno centro a Pescara per il completamento di alcuni lavori avviati nei mesi scorsi.

Non saranno transitabili infatti via Carducci, via Regina Elena e il tratto di corso Umberto I aperto al transito.

Il divieto di transito, di sosta e di fermata, istituito da un'ordinanza da lunedì 1 a mercoledì 3 luglio, è necessario per consentire la fresatura e il rifacimento del manto di asfalto.

Il provvedimento sarà in vigore nel tratto di via Carducci e via Regina Elena compreso tra via Parini e via Mazzini, mentre il tratto interessato di corso Umberto I è quello tra piazza della Rinascita e piazza Primo Maggio.