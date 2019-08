Lavori in via Aterno, previsti divieti e senso unico di marcia

Nuovi disagi in vista nella zona di via Aterno a Pescara per l'esecuzione di lavori di infrastrutturazione.

Per consentire il regolare svolgimento dell'intervento è stata predisposta un'ordinanza per il divieto di sosta e fermata oltre all'istituzione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra via Stradonetto e via San Luigi.

Questo quanto prevede il provvedimento dell'amministrazione comunale dal 12 al 14 agosto:

divieto di sosta e di fermata, in entrambi i lati, con rimozione forzata, lungo il tratto stradale di via Aterno, compreso tra via San Luigi Orione e via Stradonetto, unitamente al senso unico di marcia in direzione mare-monti, che per fasi sarà interessato dai lavori.