Dissesto idrogeologico, il Comune di Penne ottiene tre finanziamenti per i danni delle nevicate

Tre finanziamenti mirati a mitigare il dissesto idrogeologico causato dalle nevicate registrate nella seconda decade di gennaio 2017.

Sono quelli che ha ottenuto il Comune di Penne per la riqualificazione delle strade e del centro sportivo di contrada Campetto.

I finanziamenti derivano dall'approvazione della delibera di giunta regionale, che ha recepito il piano della Protezione civile nazionale.

Questi, nel dettaglio, gli interventi finanziati:

Per quanto riguarda il centro sportivo di contrada Campetto, i lavori riguarderanno la ricostruzione della pista ciclopedonale, la realizzazione del nuovo manto stradale, la messa in sicurezza degli impianti (palatenda e palasport), l'installazione della segnaletica orizzontale e verticale, nonché la sistemazione di arredi e del verde.

Questo quanto aggiunge il presidente del consiglio comunale e delegato alla Protezione civile, Antonio Baldacchini:

«È solo una prima trance di finanziamenti, altri interventi saranno inseriti successivamente, come la realizzazione di una nuova strada a Collalto, per bypassare la frana, e il rifacimento della viabilità in Contrada Flagnano e Roccafinandamo. I lavori dovranno essere appaltati entro la fine dell'estate, per non perdere il finanziamento assegnato».