Dissequestro viadotto Cerrano, Cna-Fita Abruzzo è “parzialmente soddisfatta”

Dissequestro viadotto Cerrano, Cna-Fita Abruzzo si dice “parzialmente soddisfatta” spiegando le sue ragioni in una nota affidata al presidente Gianluca Carota:

«Una riapertura attesa da tanto tempo, per porre fine agli enormi disagi che hanno gravato su autotrasportatori, imprese e cittadini. In attesa di conoscere con precisione tutte le prescrizioni che verranno adottate, come ad esempio il divieto di transito per i mezzi con carichi pericolosi che rappresentano circa il 15% di tutti i trasporti effettuati con i camion, o le distanze e i limiti di velocità, non possiamo che esprimere un moderato ottimismo per il grande passo in avanti verso il tanto atteso ritorno alla normalità».