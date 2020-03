Lavoro, le aziende non trovano personale qualificato: a Pescara 1960 assunzioni ma mancano candidati

Le aziende italiane e di conseguenza anche quelle della provincia di Pescara fanno fatica a trovare personale qualificato da assumere.

A dirlo sono i dati elaborati dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre.

Infatti i dati sono abbastanza eloquenti: poco meno di 500 mila assunzioni previste, il 32,8 per cento degli imprenditori intervistati ha segnalato che, probabilmente, troverà molte difficoltà a “coprire” questi posti di lavoro (poco più di 151.300), di cui il 15,7 per cento a causa della mancanza di candidati (poco meno di 72.500) e un altro 13,8 per cento per la scarsa preparazione (circa 63.700).

In Abruzzo il 35,2% delle 9.200 assunzioni previste non sarà facilmente reperibile. In provincia di Pescara sono 1.960 le assunzioni previste e la percentuale di difficoltà di reperimento è pari al 38,5%, di cui il 15,1% per mancanza di candidati e il 20,9% per poca preparazione. Un dato che colloca la nostra provincia al 20esimo posto a livello italiano. Le figure ricercate per le quali è maggiore la difficoltà di reperimento sono tecnici vendita, personale amministrativo e di segreteria e conduttori di mezzi di trasporto.

Analizzando l’elenco delle professioni di difficile reperimento, emerge che in tutte le principali province del Sud le imprese faticano a trovare sul mercato queste professioni dei servizi turistici e gli autotrasportatori. Cosa che fino a qualche decennio fa era impensabile.