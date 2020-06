Discoteche e locali notturni non ci stanno a rimanere ancora chiusi: "La politica si è dimenticata di noi"

Fra le poche categorie ancora costrette alla chiusura forzata per il Coronavirus, ci sono i locali notturni e discoteche. Per questo, i gestori si sono ritrovati oggi nella sede della Confcommercio Pescara per una riunione del Silb Fipe, l'associazione che rappresenta i gestori dei locali di intrattenimento notturno e sale da ballo.

Attualmente, infatti, non vi è alcuna data ufficiale per la ripresa delle attività di questo genere, e con l'estate alle porte aumenta ulteriormente la preoccupazione e la rabbia degli imprenditori, nonostante le rassicurazione del presidente nazionale Pasca che ha garantito il massimo impegno quotidiano per raggiungere con il Governo un compromesso per le riaperture, con protocolli ad hoc che permetterebbero di ripartire in sicurezza.

Il presidente del Silb Fipe Pescara Bertoni è convinto che le loro attività con regole e protocolli certi potranno riaprire e garantire divertimento serale, considerando che lungo le strade avvengono assembramenti dove non ci sono controlli e regole. Ma i professionisti del divertimento invece garantiscono la massima sicurezza:

