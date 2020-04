Didattica a distanza: alla Regione Abruzzo finanziamenti per 1.610.310 euro

Alla Regione Abruzzo è stata assegnata una quota complessiva di 1.610.310,34 euro per la didattica a distanza, con 124 istituti coinvolti in tutta la regione, pari al 91,85% degli aventi diritto di domanda. Il dato è stato fornito dal Ministero dell’Istruzione, sul cui sito sono disponibili dal 28 aprile le graduatorie relative al bando Pon per l’acquisto di pc, tablet e dispositivi per la connessione internet destinati alle scuole del I ciclo, primaria e secondaria di I grado.

Il bando, nello specifico, è stato pubblicato il 17 aprile e le domande potevano essere presentate dal 20 al 27 aprile. Questo stanziamento va a integrare la precedente erogazione di 85 milioni di euro su base nazionale che il Ministero ha già destinato per la didattica a distanza. Ecco cosa ha dichiarato la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina:

“Abbiamo lavorato in tempi particolarmente rapidi perché siamo perfettamente consapevoli che le scuole hanno bisogno di queste risorse. I primi dati che emergono dal secondo monitoraggio sulla didattica a distanza che abbiamo concluso in questi giorni ci dicono che ci stiamo avvicinando alla copertura totale di studenti che avevano bisogno di un tablet o di un pc. Questo grazie ai fondi stanziati con il decreto Cura Italia, 70 milioni erano destinati a questo scopo, alla consegna di device che si trovavano nei laboratori delle scuole e alla collaborazione degli Enti locali. Si tratta di uno straordinario lavoro fatto in sinergia nell’interesse dei ragazzi, affinché nessuno sia lasciato indietro”.

Il pescarese Gianluca Vacca, capogruppo della Commissione Cultura e Istruzione della Camera (M5S), aggiunge:

