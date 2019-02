DestinAzione Abruzzo, tavola rotonda sulle strategie per il turismo regionale

Una tavola rotonda di confronto concreto sulla situazione del turismo internazionale in Abruzzo, sulle strategie di successo da applicare per attirare turisti sul nostro territorio. Si terrà mercoledì 20 gennaio a partire dalle ore 9 nella sala Camplone l'incontro DestinAzione Abruzzo, organizzata in collaborazione con la DMC Terre del Piacere e con il patrocinio della Regione Abruzzo.

L'obiettivo è mettere in collegamento tutti gli operatori del settore turistico: dalle agenzie di viaggio alle strutture ricettive ed associazioni confrontandole con realtà internazionali di successo, stimolando il dialogo con i rappresentanti dei principali Ota, acronimo di Online Travel Agencies, quali Booking ed Expedia, e dei più importanti tour operatori nazionali, Imperatour, Italcamel, Chiriatti viaggi e Authentic Italia.

Nella prima parte della giornata sono previsti gli interventi, nella seconda parte il workshop operativo riguardante la promozione del territorio in Italia ed all'Estero.