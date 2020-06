Lo svincolo di San Silvestro della Circonvallazione verrà demolito, il progetto della nuova viabilità [FOTO]

Lo svincolo a trombetta della circonvallazione a San Silvestro verrà abbattuto.

Dopo decenni di attesa si è arrivati al progetto preliminare che modificherà profondamente la viabilità della zona sud di Pescara.

Ad annunciare i dettagli del progetto sono stati il sindaco Carlo Masci, il suo vice Gianni Santili e il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri.

Il Comune, dopo una lunga interlocuzione con il compartimento regionale dell'Anas, come ricordano Masci e Sospiri, è diventata stazione appaltante e gestirà i 7 milioni di euro stanziati e transitati dal ministero delle Infrastrutture alla Regione Abruzzo che poi li ha girati al Comune. Con la demolizione anche la viabilità dell'ingresso sud del capoluogo adriatico verrà modificato: si tornerà da un lato al passato con la vecchia uscita a raso poco dopo l'ingresso del cimitero di via Vallelunga, dall'altro invece si entrerà sulla variante della strada statale 16 da via Pantini dove verrà realizzata una nuova rotatoria. Via Pantini, con una serie di espropri verrà anche allargata e diventerà la via di accesso alla città. Scomparirà infatti anche il primo tratto di strada della Bonifica, quello fino alla rotatoria con via Lago Isoletta, visto che verranno accorpati i comparti 4 e 5 della Riserva dannunziana.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di arrivare al progetto definitivo entro 3 mesi e all'assegnazione dell'appalto entro fine anno con l'inizio dei lavori previsto all'inizio del 2021. La durata del cantiere è prevista in 6 mesi.

«Si tratta di un'operazione incredibile», spiega il primo cittadino, «grazie al lavoro dei tecnici e della Regione che è amica di Pescara».

