Demanio, parte l'asta per immobili e lotti in Abruzzo per quasi 2 milioni di euro

Al via la vendita di 49 beni, fra immobili e terreni, di proprietà dello Stato per un valore di circa 1,7 milioni di euro come base d'asta. Lo ha fatto sapere l'Agenzia del Demanio sottolineando come si tratti di proprietà ubicate in Abruzzo. In vendita anche locali commerciali, fabbricati, ed anche appartamenti, depositi e terreni.

A Pescara, in vendita un edificio da ristrutturare nel centro storico, mentre a Francavilla in vendita un ristorante del centro storico. Vendite anche in Molise, regione che fa riferimento al Demanio abruzzese, fra cui alcuni appartamenti a Santa Croce di magliano ed un appartamento in zona semicentrale a Campobasso. Per tutte le informazioni sulle aste è possibile consultare la sezione "Piano vendite immobili dello Stato" sul sito ufficiale dell'Agenzia del Demanio https://www.agenziademanio.it/opencms/it/pianovendite2019/vendite/dettagliogare/Avviso-di-vendita-di-n.-49-lotti-di-beni-immobili-siti-nelle-regioni-Abruzzo-e-Molise.