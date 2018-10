della Rocca Gioielli - Rolex in vendita, come scegliere evitando errori di stile

C’è chi li indossa soltanto nelle occasioni più formali e chi invece desidera averne uno sempre al polso: nonostante le preferenze personali, i prezzi e i modelli dei Rolex in vendita sono così vari da consentire sempre di trovare l’orologio adatto per ogni occasione. Con Luca Grasso, esperto di orologeria e CEO di della Rocca Gioielli, esploriamo le tendenze e gli stili di uno dei brand più noti e ammirati al mondo.

Oggi esistono Rolex in vendita che possono essere indossati in ogni occasione, oppure occorre tenere conto di precisi fattori per poter rispettare le buone norme di stile?

“Tutti sappiamo che ogni occasione richiede un dress code adeguato: questa regola vale anche per gli orologi. I Rolex in vendita, oggi, offrono una grande varietà dal punto di vista dei modelli e molti di questi sono estremamente versatili. Anche le norme stringenti dei decenni passati si stanno facendo meno rigide, lasciando maggiore spazio alla personalizzazione dello stile e all’affermazione della propria identità. Ci sono, però, alcuni accorgimenti sempre validi da adottare per essere certi di indossare il giusto Rolex in ogni occasione. Proprio come per l’abbigliamento, possiamo fare riferimento a sei tipologie di stile: formale, semi-formale, informale, business casual, smart casual e casual”.

Quando parliamo di occasioni formali, viene spontaneo pensare ai Rolex classici...

“Corretto, ma anche alcuni Rolex in vendita di stampo sportivo possono essere indossati senza rischio d’errore. Tra i classici, il primo al quale viene spontaneo fare riferimento è il Cellini, un vero e proprio omaggio all’eleganza senza tempo. È un modello storico ancora oggi molto amato, che trascende le generazioni: lo abbiamo visto al polso di Placido Domingo, Barack Obama, del golfista Phil Mickelson, ma anche di Russel Crowe e del comico americano Kevin Hart. Se invece vogliamo fare riferimento ai modelli sportivi, esistono delle vere e proprie icone, sia in termini di grandi personalità del mondo dello spettacolo sia in termini di orologi di grande fama, alle quali tutto è concesso: basti pensare a Sean Connery e alle scene dei film James Bond in cui abbinava un Rolex Submariner a uno smoking. Meglio riservare questo tipo di orologio, però, per occasioni semi - formali o informali. Il Submariner è l’orologio scelto in varie occasioni anche da Al Pacino, Brad Pitt, Ashton Kutcher, Jeremy Renner, Bruce Springsteen e David Beckham. Si può trovare questo Rolex in vendita, di secondo polso, a partire da 6.000 euro”.

Quali sono, invece, i trend legati all’ufficio e alle situazioni lavorative?

“Se torniamo a fare riferimento al dress code, a seconda delle occasioni lavorative specifiche potrebbe essere richiesto un diverso grado di formalità: business casual, smart casual o casual. Diciamo che è improbabile sfigurare con un Rolex al polso. Ad ogni modo, per le situazioni professionali più formali possiamo indicare, tra i vari modelli di Rolex in vendita, uno su tutti: il Day-Date, un modello il cui prezzo di partenza, per quanto riguarda l’usato, oscilla intorno ai 7.000 euro. È stato visto al polso di Tom Cruise, Michael Jordan e Rihanna.

Situazioni meno formali possono essere scandite dalle lancette del Rolex Daytona, molto amato dai collezionisti e da celebrità come Ed Sheeran, Adam Levine, il tennista Roger Federer, Jennifer Aniston e Victoria Beckham - a dimostrazione che, oggi, la distinzione tra modelli femminili e maschili è sempre più labile -. Si tratta di un Rolex usato particolarmente ambito sul mercato, i cui prezzi partono da 10.000 euro per arrivare a superare le centinaia di migliaia di euro.

Una sempre elegante alternativa adatta alle occasioni di lavoro meno formali è il DateJust, un modello con prezzo di partenza di 2.500 euro per quanto riguarda il mercato dell’usato, spesso visto al polso di Eva Longoria, Bruce Willis, Andy Roddick e Matthew Fox”.

Quali sono i modelli di Rolex in vendita più amati dai collezionisti e indicati invece per il tempo libero?

“Per le occasioni totalmente informali, è possibile lasciare piena libertà di espressione al proprio gusto, esplorando anche modelli sempre diffusi tra i collezionisti, ma forse meno noti a chi si avvicina al brand per la prima volta, come il Turn-O-Graph, il Milgauss, il Deep Sea o lo Yacht-Master. Tra i modelli più diffusi anche al polso delle star, invece, spicca il GMT-Master, indossato sul set da Dustin Hoffman, Keanu Reeves e Mel Gibson. Il prezzo di partenza per questo Rolex in vendita di secondo polso è di 7.000 euro. Molto amato anche il Rolex Explorer, indossato tra gli altri da Brad Pitt, Matt Damon e Tom Hanks: i prezzi dell’Explorer usato partono da circa 4.500 euro. Ad ogni modo, oggi le regole di stile sono sempre più dei riferimenti plasmabili secondo il proprio gusto e lasciano sempre più spazio alla libera e personale interpretazione”.

La storica boutique bolognese e il laboratorio di orologeria della Rocca Gioielli sono punti di riferimento internazionali nella compravendita di Rolex usati e orologi di lusso sin dal 1989. I periti di della Rocca Gioielli, iscritti ai ruoli 1033 e 1042 C.C.I.I.A. e al Tribunale di Bologna, offrono un servizio di valutazione di orologi usati in sole 24 ore ed eseguono la riparazione di qualsiasi orologio usato o d'epoca.

