Una delegazione cinese in visita a Pescara [FOTO]

Una delegazione cinese di rappresentanti politici del municipio di Zhengzhou, una delle più importanti città della Cina centrale, in visita a Pescara.

La missione cinese è stata accolta da Antonio Di Marco, coordinatore regionale Abruzzo-Molise del Club de “I borghi più belli d’Italia”, insieme ai consiglieri provinciali Gianni Chiacchia e Domenico Vespa e alla presenza della dottoressa Hong Ji, rappresentante in Italia della provincia cinese di Henan: si intratterrà per due giorni con l'obiettivo di valutare investimenti sul territorio.

“Questo breve soggiorno - ha spiegato Di Marco - costituisce già una grande opportunità da cogliere per mostrare loro l’Abruzzo più vero e autentico attraverso i nostri Borghi più belli e il loro prezioso patrimonio storico, culturale e immobiliare. La visita e le relazioni che intratterremo con i massimi rappresentanti di questa importante realtà metropolitana della Cina è motivo di orgoglio e una preziosa occasione per i nostri borghi, per attivare una sinergia con le forze istituzionali, politiche, economiche e imprenditoriali”.