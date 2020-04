Diretta Facebook di Confesercenti Abruzzo per spiegare come accedere ai fondi del decreto Liquidità

Una diretta Facebook per spiegare come accedere alle misure previste dal decreto Liquidità varato dal governo per l'emergenza Coronavirus.

A proporla è Confesercenti Abruzzo domani pomeriggio, martedì 21 aprile, alle ore 16.

Sono già circa 500 le imprese che in poche ore si sono rivolte agli uffici di Confesercenti in tutto l’Abruzzo per ricevere assistenza nella domanda di finanziamento fino a 25 mila euro e oltre grazie al decreto Liquidità.

Gli uffici di Confesercenti, grazie alla piattaforma garantiamonoi.it promossa assieme a Confindustria Chieti Pescara, sono infatti fra i pochissimi a essere operativi sia per assistere le imprese nelle operazioni di garanzia diretta fino a 25 mila euro, sia nelle più complesse operazioni che, per importi superiori, chiedono il supporto di confidi cosiddetti vigilati da Banca d’Italia per giungere alla garanzia piena del 100%. La rete commerciale è pienamente operativa e ha già raccolto centinaia di domande, ed è pronta al rush finale, e nel frattempo ha lanciato una diretta Facebook sulla pagina Confesercenti Abruzzo per un question time su modalità, tempi e procedure per accedere alle misure introdotte dal decreto Liquidità.