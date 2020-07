Abruzzo terra di "giocatori": è la regione italiana con la spesa pro capite più alta per il gioco

L'Abruzzo è la regione italiana con la spesa pro capite più alta per il mondo del gioco. Lo ha fatto sapere Agimeg, che ha analizzato i dati relativi alle cifre spese dagli italiani nel 2019 per i giochi legali. In Abruzzo si spendono 1,16 euro a persona al giorno, per un totale quindi di 425 euro annuni pro capite. Poco più di un caffè al giorno.

In ben 12 regioni italiane, invece, la spesa è inferiore ad un euro e pari a 95 centesimi. Nel 2019 la spesa media per il gioco è stata di 348 euro a persona in Italia. Sette le regioni che, assieme all'Abruzzo, superano la media nazionale, mentre in Valle D'Aosta si spendono appena 58 centesimi al giorno per cittadino.

Segue la Basilicata con una media pro capite annuale di 274 euro, pari a 73 centesimi al giorno, cifra che sale a 77 centesimi per Calabria, Piemonte e Sicilia. In Trentino la spesa media prcapite nel gioco è di 81 centesimi, in Liguria e Molise di 93 centesimi. Le grandi regioni italiane, Lombardia Lazio e Campania, hanno una spesa media di circa 1 euro al giorno a persona.