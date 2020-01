Numeri da record per il 2019 per l'aeroporto d'Abruzzo: tutti i dati sui passeggeri

Ancora numeri record per le presenze all'aeroporto d'Abruzzo, con un dato per l'ultimo anno che supera di gran lunga le aspettative della Saga, la società che gestisce lo scalo pescarese. Il presidente Paolini ha presentato e snocciolato i dati nel dettaglio, con 703.386 passeggeri registrati al primo gennaio 2020.

Una crescita rispetto all'anno precedente quando erano stati 670.000 i passeggeri, ma che ha un valore ancora più significativo se si pensa allo stop di tre mesi dell'aeroporto di Linate di Milano, che faceva prevedere una perdita di almeno 25.000 passeggeri. Calcolando infatti anche quel numero, sono quasi 60 mila i passeggeri in più rispetto allo scorso anno.

Paolini ha aggiunto:

La mia soddisfazione è davvero enorme ringrazio il personale Saga per il lavoro e la abnegazione, se solo si pensa che

con 38 dipendenti , numero insufficiente, abbiamo fatto miracoli. La nuova stagione dell’aeroporto d'Abruzzo, va avanti con grande forza e con una reputazione guadagnata sul campo e mai avuta prima. Adesso partiremo con gli investimenti del Master Plan di quasi 17 milioni di euro e con le nuove rotte 2020 che verranno dall’ esito del bando regionale in via di pubblicazione.

Un anno di svolta, secondo il presidente, quello appena iniziato per l'infrastruttura più importante della regione per lo sviluppo turistico ed economico dell'Abruzzo.