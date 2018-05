La figura del data scientist, convegno nazionale all'Università Gabriele d'Annunzio

Appuntamento nazionale a Pescara con il convegno dedicato alla figura del data scientist. Una mattinata per comprendere il ruolo di una figura professionale ancora poco conosciuta, con competenze di analisi e gestione di dati da applicare per lo sviluppo aziendale.



Occasione è il convegno di venerdì 4 maggio dalle 10,15 alle 13,30, nel polo di Pescara dell'Università Gabriele d’Annunzio (aula 13). L'evento “Big data, data science, impresa 4.0 - Nuovi modelli di gestione dell’informazione” è organizzato dal Dec-Dipartimento di economia dell'Università Gabriele d'Annunzio in collaborazione con M-Research, società di analisi dati.

Con il patrocinio di Confindustria e di aziende italiane del settore food, logistica, automotive, applicazioni tecnologiche e studio dei sistemi complessi. In scaletta interventi di esperti del settore in ambito pubblico e privato. L'evento è aperto a tutti gli interessati. In apertura del convegno sarà ricordata la figura di Vincenzo Ruggieri, docente di economia della d'Annunzio negli anni '80 e '90, nel ventennale dalla sua scomparsa.

«Il convegno chiude un ciclo seminari volto a fare chiarezza sul ruolo dei dati e sul loro utilizzo nei moderni sistemi economici. «È fondamentale fare chiarezza sulla terminologia relativa ai big data e sulle caratteristiche di figure professionali sempre più richieste quali il data scientist», spiega Massimo Del Gatto, docente di economia del Dec e ideatore di M-Research Data analysis. «Con un corso di laurea triennale in Economia e informatica per le imprese (Cleii) tra i primissimi nel suo genere in Italia e un corso di laurea magistrale in Economia e business analytics (Cleba) con partenza prevista per il prossimo settembre, il Dec continua a mostrare particolare attenzione nei confronti di queste tematiche».

M-Research è uno spin-off dell’Università d’Annunzio, cioè una società partecipata dall’Università, che sta lavorando a partenariati con imprese nazionali e regionali interessate all’implementazione di servizi avanzati di data science in azienda: un ponte, dunque, tra università e impresa. Dal 2018 M-Research rappresenta l’Italia nel Global benchmarking network (Gbn).