Saldi invernali 2019 a Pescara, ecco quando inizieranno

Cominceranno sabato 5 gennaio, secondo quanto stabilito dalla Regione Abruzzo. Le vendite di fine stagione dureranno in tutto 60 giorni. I saldi estivi, invece, partiranno il 6 luglio e anche in questo caso andranno avanti per 60 giorni