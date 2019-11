Mareggiate e danni alle coste, Padovano: “Siamo alle solite” [FOTO]

Il presidente regionale della Sib Abruzzo, Riccardo Padovano, torna a lanciare un grido di allarme a nome dei balneatori, chiedendo interventi urgenti alla Regione dopo le ultime mareggiate:

“Siamo alle solite. Con l'arrivo del maltempo e di piogge e vento, sono tornate puntuali le mareggiate sulle nostre coste, con danni alle spiagge e ai lidi. Ho parlato con l'assessore Febbo per chiedere e sollecitare gli interventi di difesa della costa dovuti che ad oggi sono però fermi. Di fronte ad eventi gravi, e che si ripetono purtroppo spesso nel periodo invernale, si dovrebbe dare l'ok per interventi di somma urgenza che servono per tutelare le strutture balneari nonché anche le civili abitazioni a ridosso della costa”.

Padovano poi conclude:

“Sversare con i camion i diecimila metri cubi di sabbia in mare servirebbe a mantenere quel poco di battigia che resta, ma non è tutto perché bisognerebbe provvedere poi alla ricarica delle scogliere e alle manutenzioni straordinarie per far si che si possa almeno uscire da una situazione emergenziale”.