A Daniele Becci verrà intitolata un'area del porto turistico 'Marina di Pescara'

Il grande padiglione espositivo del porto turistico 'Marina di Pescara' sarà intitolato a Daniele Becci, presidente per tanti anni della Camera di Commercio cittadina, ma soprattutto colui che riuscì a far nascere l'attuale Camera di Commercio Chieti-Pescara, di cui è stato presidente per pochi giorni (eletto il 29 dicembre 2017) prima dell'improvvisa scomparsa avvenuta il 6 gennaio scorso.

L'annuncio è stato dato dall'attuale presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara, durante la presentazione dell'edizione 2018 di 'Estatica'. La cerimonia di intitolazione si terrà il prossimo 23 giugno.