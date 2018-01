Becci, il saluto di Confcommercio: "Si è sempre speso per la crescita del territorio"

“Esprimo a nome della della Confcommercio di Pescara profondo cordoglio alla famiglia Becci per la scomparsa improvvisa dell’amico Daniele. Con Daniele Becci perdiamo un uomo che si è sempre speso per la crescita del nostro territorio e per portare avanti progetti e iniziative lungimiranti per lo sviluppo del comparto economico pescarese e abruzzese. E’ stata una figura in grado di far convergere l’unanimità di tutte le associazioni imprenditoriali e si era speso con tutte le sue forza per portare a compimento la fusione delle due Camere di Commercio di Chieti e Pescara di cui era stato con totale consenso nominato Presidente”.