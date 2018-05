D'Ignazio presenta 'Abruzzo Attrattivo': "Creare una vera filiera del settore turismo"

Così il neo assessore regionale al Turismo Giorgio D'Ignazio nel presentare, a Pescara, il workshop (alla quarta edizione) finalizzato alla formazione e cooperazione nel settore del turismo, attraverso il massimo coinvolgimento di un'ampia rete di operatori, per creare una vera e propria filiera del turismo.

"Un workshop che si presenta agli operatori e soprattutto ai cittadini per sapere e conoscere tutte le iniziative che ci sono e che si faranno nell'ambito, in questo caso, di un turismo ecologico, ma insieme a tutti gli attori interessati per questa sfida che dobbiamo tutti insieme vincere. L'assessorato coordinerà tutte le iniziative e i progetti che servono a portare turismo in Abruzzo".