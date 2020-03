Crollano i consumi, è crisi anche per gli arrosticini ai tempi del coronavirus

Crollano i consumi, è crisi anche per gli arrosticini in tempi di coronavirus. L'allarme viene lanciato dal signor Ferruccio, titolare di una delle aziende del Pescarese più famose tra quelle che lavorano a mano:

I 15 dipendenti di Ferruccio sono tutti fermi e il blocco del settore mette a rischio migliaia di lavoratori dei vari settori, con centinaia di migliaia di pecore trattate, nella quasi totalità di importazione. C'è pure il problema dell'approvvigionamento:

"La Francia ha chiuso, non spedisce più, come Irlanda e Spagna - conclude Ferruccio - e quindi in futuro non si troveranno né merce né pecore".