Credito alle piccole imprese, situazione drammatica in Abruzzo

Situazione drammatica per il credito concesso alle piccole imprese abruzzesi. L'allarme è stato lanciato dalla Cna nel corso della conferenza stampa convocata oggi per fare il punto sulla situazione dei fondi destinati alle piccole imprese dal sistema bancario. Un Abruzzo a due velocità come spiegato dal presidente e dal direttore della CNA Abruzzo, Savino Saraceni e Graziano Di Costanzo, oltre al direttore di Fidimpresa Abruzzo, Adriano Lunelli. Se infatti crolla il credito per le piccole imprese, cresce quello destinato alle medio grandi imprese anche se con percentuali al di sotto della media nazionale:

Nel 2018 il credito alle piccole imprese ha subito un’allarmante flessione di ben 114 milioni di euro, mentre quello alle imprese medio grandi è cresciuto di 90 milioni. In valori percentuali, il credito alle piccole imprese, categoria che nell’analisi della Banca d’Italia comprende le società di persone e le imprese individuali con meno di 20 addetti, è decresciuto del 3,9%, mentre quello italiano è calato dell’1,1%. La pesante flessione patita dal credito alle piccole imprese è il quadruplo di quella italiana e ha posto l’Abruzzo all’ultimo posto della graduatoria nazionale. Il credito alle imprese medio grandi annota un incremento dell’1% inferiore all’1,7% nazionale

Lunelli ha parlato di una gestione non efficiente dei fondi e delle risorse da parte della Regione, con tempi troppo lunghi che spesso impediscono alle imprese in difficoltà di ottenere credito utile per risanare i bilanci: