In Abruzzo sale il numero di imprese ammesse al credito per l'emergenza Covid, Cna: "Ancora troppo poche"

Cresce sensibilmente il numero di imprese ammesse ai finanziamenti per l'emergenza Coronavirus, anche se resta ancora troppo basso. A dirlo la Cna abruzzese che ha snocciolato i nuovi dati riguardanti le domande che le imprese hanno inviato al fondo centrale di garanzia per ottenere liquidità a seguito del lockdown.

Il totale al 12 maggio è di 4733, 1952 in più rispetto alla settimana precedente, e di queste il 92% riguarda finanziamenti fino a 25 mila euro. Complessivamente sono stati concessi fino ad ora 180,5 milioni di euro con 91 milioni per finanziamenti fino a 25 mila euro, con un importo medio di 39.303 euro.

A livello territoriale, resta in testa la provincia di Chieti con 758 domande (1663 delle quali fino 25mila euro), seguita da Teramo con 1004 (899), Pescara con 989 (912) e L’Aquila con 982 (878). In pochi giorni sono stati fatti passi avanti importanti ma comunque in proporzione al numero di imprese sul territorio la percentuale resta bassa come spiega il direttore Di Costanzo:

