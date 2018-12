Oltre 300mila euro per i concerti di Capodanno a Pescara

Il Comune di Pescara, tramite l'assessorato ai Grandi Eventi guidato da Giacomo Cuzzi, non ha badato a spese per i concerti di Capodanno 2018.

Infatti per il concertone della serata del 31 dicembre con J-Ax nell'area di risulta e per quello del giorno dopo con Daniele Silvestri in piazza della Rinascita (piazza Salotto) la spesa totale supera ampiamente i 300mila euro, 311.850 euro per la precisione.

Leggendo le delibera della giunta guidata dal sindaco Marco Alessandrini si può leggere come per avere il rapper J-Ax, storico leader degli Articolo 31, l'amministrazione comunale di Pescara abbia investito 240.350 euro. A organizzare l'evento è la "New Events srl".

La somma comprende le seguenti voci di spesa:

cachet degli artisti, oltre ai costi di vitto ed hotel per la troupe e catering durante sound check prove e dopo concerto;

manifesti ,materiale pubblicitario e grafica;

gruppo elettrogeno,service audio e luci, transenne e plinti;

personale specializzato per la sicurezza ( 130 persone), facchinaggio ( 30 persone);

costi per attività connesse (Scia, perizia tecnica, ambulanza, vigili del fuoco, assicurazione ecc.);

presentatore e dj;

diritti siae;

noleggio transenne da cantiere per 1 Km;

integrazione servizio Misericordia;

Integrazione Servizio Vigili del Fuoco;

Servizio di facchinaggio per montaggio transenne;

30 persone per sicurezza;

3 bagni chimici.

Mentre per lo spettacolo musicale del primo giorno dell'anno nuovo, con Daniele Silvestri che salirà sul palco in piazza Salotto, la spesa totale è pari a 71.500 euro. Anche questo evento è organizzato dalla "New Events srl"

La somma comprende le seguenti voci di spesa: