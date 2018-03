Costa flagellata dal maltempo, Padovano (SIB): “E’ un autentico bollettino di guerra”

Il SIB/Confcommercio Abruzzo interviene duramente per richiamare la politica alle sue responsabilità dopo i gravi danni alle strutture balneari causati dalle violente mareggiate verificatesi in queste ore su tutta la costa abruzzese. Il Presidente del SIB/Confcommercio Abruzzo, Riccardo Padovano, dichiara:

“Non ne possiamo più dei tempi della politica e della burocrazia che da anni ci impediscono di proteggere le nostre strutture nei casi sempre più frequenti di violente mareggiate, come quelle verificatesi in queste ore, che stanno mettendo a rischio anche strade e civili abitazioni. Siamo arrabbiati come non mai in quanto nel mese di novembre, di fronte a un’analoga drammatica mareggiata, avevamo per l’ennesima volta lanciato un appello alle istituzioni per consentire opere di somma urgenza per proteggere le strutture mediante barriere radenti o cumuli di sabbia. Eppure malgrado la volontà dei balneari di collaborare direttamente alla realizzazione di tali opere le nostre parole sono state inascoltate e abbiamo dovuto passare l’inverno a convincere le varie Istituzioni, a partire dai Comitati VIA, della necessità di tali opere perdendo mesi e mesi a parlare anziché ad attuare quelle opere che oggi avrebbero potuto fronteggiare la forza del mare”.