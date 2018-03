Pescara, Corso Vittorio riapre a doppio senso: esulta Confcommercio

Confcommercio plaude alla decisione dell'amministrazione comunale di riaprire a doppio senso Corso Vittorio Emanuele. Questa mattina infatti è prevista la riapertura al traffico completa dell'importante arteria stradale cittadina, che dall'amministrazione comunale Mascia fu parzialmente chiusa al traffico con zona 30 e senso unico.

A parlare è il presidente Confcommercio Pescara Danelli, che ricorda come i commercianti da sempre siano stati contrari a quel provvedimento che ha fortemente penalizzato le attività della zona, ed ora chiede massimo impegno per procedere con un importante piano parcheggi.

Ripetiamo per l’ennesima volta che Pescara è una città che vive di commercio e turismo e che ha quindi bisogno di far arrivare gente nel modo più semplice e funzionale possibile. Questo presuppone una viabilità scorrevole e una notevole disponibilità di parcheggi facilmente accessibili. Tali considerazioni sono fondamentali per arrivare alla conclusione che “dobbiamo riaprire Pescara”. La nostra città non può chiudersi alla potenziale clientela che proviene dai quartieri periferici o dai comuni limitrofi e anzi deve fare di tutto per semplificare l’accessibilità dei veicoli in genere, auto, bici e moto, al centro commerciale cittadino.

Nei prossimi giorni incontreremo il nuovo Assessore alla Mobilità Giuliano Diodati per confrontarci sulle nostre proposte e concertare un crono-programma di interventi da attuare a partire dalla realizzazione di un piano parcheggi che preveda parcheggi di scambio agli accessi della città,collegati da bus navetta elettrici a tariffe popolari, e un parcheggio multipiano nell’area di risulta da 5.000 posti auto che, secondo il nostro progetto, consentirebbe di togliere dal traffico cittadino la gran parte dei veicoli in cerca di parcheggio