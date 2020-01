Arriva il corso professionale per diventare accompagnatori in bici per il settore ciclo - turistico

Una nuova figura professionale per far fronte alla richiesta del mercato turistico specializzato nel ciclo turismo ambientale. Nasce anche in Abruzzo e a Pescara la figura dell'accompagnatore in bici per turisti a due ruote. Presentato questa mattina il percorso formativo professionale con il corso riconosciuto dalla Regione Abruzzo e proposto dall'Ecipa Abruzzo, ente di formazione della Cna.

Presenti alla presentazione il direttore regionale di CNA Abruzzo, Graziano Di Costanzo, il presidente e il coordinatore regionale di CNA Turismo, Claudio Di Dionisio e Gabriele Marchese, il direttore delle attività turistiche della Cooperativa “Il Bosso”, Paolo Setta. Il corso partirà il prossimo 27 gennaio e si concluderà il 12 marzo, con 300 ore divise in 220 lezioni un aula e le altre con esercitazioni sul campo.

L'obettivo è formare personale esperto su vari fronti: dalla manutenzione delle biciclette, all'intervento in caso di emergenza, fino alla conoscenza delle lingue straniere, del territorio e della cartografia.

Di Dionisio ha commentato: