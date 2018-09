Its Moda, corso gratuito per modellista: 25 posti e iscrizioni entro il 28 settembre

È stato presentato questa mattina, lunedì 10 settembre, il nuovo corso biennale gratuito post-diploma da modellista proposto dalla Fondazione Its Moda.

A spiegare i dettagli del corso sono stati l'assessore regionale Marinella Sclocco, il presidente di Itd Moda, Italo Lupo, il presidente della Provincia Antonio Di Marco e il dirigente scolastico Antonella Sanvitale dell'Aterno Manthonè, ovvero l'istituto di riferimento.

Il corso prevede 1000 ore di formazione in aula e 800 ore di stage in azienda per formare il modellista digitale.

Una nuova figura professionale strategica che coniuga le conoscenze tecniche di progettazione del capo d’abbigliamento, con l’acquisizione delle competenze informatiche: modellistica Cad, Photoshop, Illustrator.

I posti a disposizione sono in totale 25 e la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il prossimo 28 settembre.

Tutti i dettagli sul bando 2018 e su come presentare la domanda cliccando QUI.