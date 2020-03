Emergenza coronavirus, azienda fa spedizioni gratuite di vini in tutta Italia

Data l’emergenza del Coronavirus, la Direct from Italy srl ha messo a disposizione, a titolo gratuito fino al 30 giugno, un e-commerce nato appositamente per supportare le vendite delle cantine italiane, curandone anche la spedizione direttamente a casa dei clienti finali.

Il marketplace è alimentato dalle cantine stesse, alcune creando anche un cartello al fine di fare fronte comune e calmierare i prezzi, come ad esempio 'La strada del Prosecco'. Ogni cantina ha l’occasione di proporre i propri vini con la possibilità di spedirli sia in Italia sia in altri 36 Paesi del mondo. Per informazioni: www.directfromitaly.shop.