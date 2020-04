Coronavirus: lo stop dei ristoranti mette in ginocchio 500 pescherecci in Abruzzo

La chiusura prolungata dei ristoranti in Abruzzo mette a rischio i lavoratori di circa 500 pescherecci. L'allarme è stato lanciato da Coldiretti che parla di una situazione drammatica per il comparto pesca, considerando che in Italia il 55% del pescato viene consumato fuori casa e dunque nelle attività di ristorazione. Lo stop del settore alla vigilia dell'estate è un duro colpo per il settore ittico che coinvolge anche la chiusura di pescherie e mercati ittici all'ingrosso e alla produzione.

Ad aggravare la paralisi del settore sono i limiti agli spostamenti che hanno causato anche il crollo della domanda di pesce fresco per consumo casalingo con la nuova tendenza a fare la spesa ogni 2-3 giorni, per evitare di doversi recare spesso al supermercato, che ha portato i consumatori ad orientarsi verso conservati e surgelati, considerando che il consumo pro capite di pesci, molluschi e crostacei in Italia si aggiorna attorno ai 30 chili all’anno.

La soluzione di vendita a domicilio e dell'asporto sul posto è utile ma non sufficiente ad aiutare il settore soprattutto se si guarda al settore turistico che è praticamente azzerato, e per questo occorre sostenere un settore sul quale pesa già fortemente la dipendenza dall'estero da dove arriva l'80% del pesce consumatori in Italia.

