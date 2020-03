Coronavirus, pesca: i Flag scrivono a Imprudente sulla crisi del comparto. Nella lettera inviata all'assessore regionale, i Flag Costa dei Trabocchi, Costa di Pescara e Costa Blu sottolineano "con estrema preoccupazione" come anche nella nostra regione il Covid 19 rischi di affossare il "già fragile comparto della pesca e dell’acquacoltura".

In particolare è a rischio la piccola pesca costiera, perché al momento risulta esclusa da specifiche misure di sostegno:

"La pesca artigianale pagherà il conto più alto se non si adottano con urgenza provvedimenti adeguati. Vale la pena sottolineare che in Abruzzo operano circa 300 imbarcazioni di piccola pesca e ognuna di esse rappresenta un nucleo familiare. È indispensabile, pertanto, prevedere una forma di sussidio, analogo alla cassa integrazione, per l’intero periodo di fermo, in grado di garantire continuità di reddito e mantenimento dell’occupazione".