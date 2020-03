Coronavirus, Danelli: "I cittadini stanno riscoprendo i negozi di vicinato"

Coronavirus: il Presidente della Confcommercio Pescara, Franco Danelli, sottolinea in una nota che "i cittadini stanno riscoprendo i negozi di vicinato". Ecco cosa si legge in una nota:

"Si stanno riscoprendo quelle attività di piccola dimensione che operano nelle città dando alle strade vitalità, sicurezza e illuminazione e garantendo occupazione ed economia al territorio. Questo è uno degli aspetti da cui si dovrà ripartire quando questo brutto momento sarà finito perché dalle scelte dei cittadini-consumatori dipenderà molta della capacità di far ripartire le piccole imprese del commercio e del turismo che oggi sono in ginocchio. Tornare a comprare “sotto casa”, come sempre sostenuto dalla nostra associazione, e privilegiare i viaggi in Italia sarà quello che tutti dovremo fare per favorire la ripresa, salvare il tessuto delle piccole imprese e ridare vita alle nostre città".

Danelli interviene anche sulle prime misure varate dal Governo con il Decreto Cura Italia:

“Sono un primo passo per dare ossigeno al sistema economico ma non possono sicuramente essere sufficienti per salvaguardare le piccole e medie imprese che rappresentiamo. Bene le misure per mettere in sicurezza la forza lavoro, ma non possono certo bastare 600 euro o il credito di imposta sugli affitti o il semplice rinvio di scadenze di pagamento, che si andranno poi a cumulare, per evitare la chiusura di tante piccole e medie imprese che hanno bisogno di ulteriori e ben più incisivi interventi economici per superare questa situazione drammatica”.