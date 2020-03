Coronavirus, la Cia: "Servono 1,3 milioni di mascherine al giorno per gli agricoltori"

Coronavirus, Cia lancia l'allarme: "Servono 1,3 milioni di mascherine al giorno per gli agricoltori". L'associazione chiede chiarezza al Governo e alla Protezione Civile, nonché la certezza che le modalità di distribuzione "non siano rallentate da pratiche burocratiche farraginose".

Ecco cosa si legge in una nota:

"In molte colture, anche in campo aperto, non è facile rispettare la distanza interpersonale di sicurezza, come pure in altri luoghi di lavoro lungo la filiera: da magazzini agli spogliatoi, alle lavorazioni di confezionamento dei prodotti. Gli imprenditori sono quotidianamente impegnati a seguire le procedure e le regole di condotta necessarie a garantire la salute dei lavoratori nelle attività agricole che, per le loro caratteristiche, rendono particolarmente complessa la gestione dell’emergenza. Senza i dispositivi tutto questo è di difficile attuazione. Molti agricoltori si stanno dotando autonomamente di mascherine ma troppo spesso il mercato non è in grado di soddisfare la domanda, che sarà destinata a aumentare nelle prossime settimane, con l’arrivo della stagione di raccolta di molti prodotti".